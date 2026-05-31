Fletcher vervangt geblesseerde Gilmour bij Schotland voor WK

GLASGOW (ANP/BELGA) - Bondscoach Steve Clarke van Schotland heeft Tyler Fletcher van Manchester United opgeroepen voor het WK voetbal als vervanger van Billy Gilmour. De middenvelder van Napoli liep zaterdag een knieblessure op tijdens het gewonnen oefenduel met Curaçao (4-1).

Fletcher (19), de zoon van oud-international Darren Fletcher, speelt normaal gesproken voor de beloften van Manchester United. Hij maakte tegen Curaçao zijn debuut voor Schotland.

Schotland speelt komende maand op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico groepswedstrijden tegen Haïti, Marokko en Brazilië.