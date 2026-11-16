TURIJN (ANP) - Tennisser Daniil Medvedev is maandagavond aan de ATP Finals begonnen met een overwinning op Flavio Cobolli. De Russische nummer 5 van de wereld was in twee sets te sterk voor de Italiaanse nummer 6: 7-6 (4) 6-3.

Medvedev zet daarmee een goede eerste stap richting de halve finales. In de groep van Medvedev en Cobolli won de Spaanse nummer 3 van de wereld Carlos Alcaraz eerder op de dag in twee sets van de Amerikaan Frances Tiafoe. Woensdag is Alcaraz de volgende tegenstander van Medvedev, en treft Cobolli Tiafoe.