BERLIJN (ANP) - Het Nederlands elftal heeft de klinkende zege op Griekenland geen gewenst vervolg gegeven. Oranje leverde een wanprestatie in het laatste groepsduel met Duitsland in de Nations League en ging met 5-0 onderuit.

Nederland gaat door de ruime nederlaag als nummer 2 van de poule naar de kwartfinale van de Nations League. De ploeg wordt vrijdag tijdens een loting gekoppeld aan een groepswinnaar van een andere poule. Frankrijk, Engeland en waarschijnlijk Portugal zijn de mogelijke tegenstanders.

Nederland slaagde er zonder de geblesseerde Frenkie de Jong niet in het spel met korte combinaties op te bouwen. Duitsland zette vroeg druk en liet de bezoekers regelmatig de bal ver naar voren schieten. Oranje werd in de eerste helft gevaarlijk als het snel kon counteren. Na de 2-0 na een uur stortte de ploeg van bondscoach Xavi Hernández volledig in.

Wedstrijdverloop

Doynell Malen verzuimde in de 26e minuut de mooiste aanval van zijn ploeg voor rust te bekronen. De spits kreeg de bal na een voorzet van Cody Gakpo verkeerd op zijn hoofd. Duitsland werd in de 32e minuut voor het eerst gevaarlijk. Derry Scherhant schoot de bal op de buitenkant van de paal. De linksbuiten was in de 41e minuut wel succesvol met zijn tweede doelpoging (1-0). Joey Veerman slaagde er niet in de scheidsrechter ervan te overtuigen dat vlak voor de openingstreffer een overtreding op hem was gemaakt.

Nederland bouwde zonder De Jong niet alleen slecht op. De ploeg die vrijdag zo domineerde tegen Griekenland grossierde in mislukte passes. Niet Teun Koopmeiners, maar Quinten Timber verving De Jong op het middenveld. De overige tien basisspelers verschenen ook aan de aftrap tegen de Grieken. Denzel Dumfries kopte in de openingsfase over en Gakpo stuitte op Marc ter Stegen, de doelman van Duitsland en Ajax.

Verlies

Dumfries leidde in de zestigste minuut met knullig balverlies het tweede doelpunt van de Duitsers in. Florian Wirtz veroverde de bal en schoot prachtig raak: 2-0. Nico Schlotterbeck kopte de thuisploeg in de 65e minuut naar een voorsprong van 3-0. Wirtz maakte in de 71e minuut zijn tweede treffer van de wedstrijd. Brajan Gruda tekende voor het vijfde doelpunt.

Zo won Oranje opnieuw niet van een topploeg. De laatste zege op een land uit de top 25 van de FIFA-ranglijst was op het WK van 2022 in Qatar tegen de Verenigde Staten (3-1), toen de nummer 16 van de wereld. Dat is alweer ruim 1400 dagen geleden.