PARIJS (ANP) - Tennisster Mirra Andrejeva (19) heeft voor het eerst Roland Garros gewonnen. De als achtste geplaatste Russin versloeg in de finale in Parijs de Poolse qualifier en verrassing Maja Chwalińska in twee sets: 6-3 6-2.

Voor Andrejeva was het de eerste finale van een grandslamtoernooi. De Russische nummer 8 van de wereldranglijst won eerder dit jaar al de WTA-toernooien van Adelaide en Linz. Ze volgt de Amerikaanse Coco Gauff op als winnaar in Parijs.

Andrejeva bereikte op 16-jarige leeftijd in 2023 de derde ronde van het grandslamtoernooi van Parijs. Daarna volgde een halvefinaleplaats en vorig jaar de kwartfinale.

Matig begin

Chwalińska wist als eerste qualifier ooit de finale van Roland Garros te bereiken. Het was pas de derde deelname van de Poolse nummer 114 van de wereldranglijst aan een grandslamtoernooi. Nadat ze in 2022 de tweede ronde van Wimbledon haalde, was de eerste ronde van de Australian Open in 2025 haar enige andere optreden.

Wellicht door de zenuwen en ook door de harde wind begonnen beide speelsters matig in hun eigen opslagbeurten. Bij 2-2 waren er vier breaks geweest en pas daarna wonnen beide speelsters voor het eerst de eigen servicegame. Een derde break zette Chwalińska definitief op achterstand. Andrejeva won haar opslagbeurt en benutte daarna in de game van de Poolse de eerste van drie setpoints.

Onnodige fouten

Ook in de tweede set bracht Chwalińska zichzelf meteen in problemen door onnodige fouten. Andrejeva dicteerde de rally's en benutte een breakpoint om op 2-0 te komen. Andrejeva werkte zelf enkele breakpoints weg en won haar opslagbeurt. Met een tweede break kwam de eerste grandslamtitel voor Andrejeva dichtbij. Chwalińska won nog een servicegame en daarna ook de opslagbeurt van haar opponente. Andrejeva kreeg vervolgens haar eerste drie punten voor de titel en sloeg meteen toe.

Andrejeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds Monica Seles in 1992.