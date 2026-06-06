Peter Phillips, het oudste kleinkind van wijlen koningin Elizabeth, is zaterdag getrouwd met zijn partner Harriet Sperling. Bij de bruiloft was een groot deel van de Britse koninklijke familie aanwezig, waaronder koning Charles en koningin Camilla.

De 48-jarige Phillips is een zoon van prinses Anne en haar ex-man Mark Phillips. Hij is het eerste kleinkind van Elizabeth en prins Philip dat hertrouwt. Hij scheidde in 2020 van zijn eerste vrouw Autumn na een huwelijk van twaalf jaar. Samen hebben ze twee kinderen, die samen met de dochter van Sperling fungeerden als bruidsmeisjes.

De bruiloft van zaterdag vond plaats in de All Saints Church in Kemble in Gloucestershire. Naast het koningspaar waren onder anderen prins William en prinses Catherine en prins Edward en zijn vrouw Sophie aanwezig. Ook de prinsessen Eugenie en Beatrice, de kinderen van de in opspraak geraakte Andrew Mountbatten-Windsor, waren erbij. Het was de eerste keer dat ze weer in het openbaar met de familie verschenen sinds de arrestatie van hun vader.

Gejuich

De 45-jarige Sperling, die werkt als verpleegkundige, droeg een witte jurk tijdens de ceremonie. Het ontwerp is afkomstig van Emilia Wickstead. Toen ze arriveerde bij de kerk, klonk er volgens Britse media een luid gejuich van de vele nieuwsgierige belangstellenden die zich achter de hekken hadden verzameld.

Het bruidspaar viert later met familie en goede vrienden een feest op Gatcombe Park, het landgoed van prinses Anne en haar echtgenoot Timothy Laurence.