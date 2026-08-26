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Tennisster Rus te sterk voor Lamens in kwalificatie US Open

26 aug , 23:05Sport
anp260826201 1
ANP
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NEW YORK (ANP) - Tennisster Arantxa Rus heeft het Nederlandse onderonsje tegen Suzan Lamens in de tweede kwalificatieronde van de US Open met 6-3 6-4 gewonnen. Ze treft in de derde en laatste ronde de Zwitserse Susan Bandecchi.
Rus, die op de wereldranglijst de 203e plaats inneemt, brak Lamens in de eerste set bij 4-3 en serveerde de set vervolgens uit. In de tweede set sloeg Rus direct bij de eerste opslagbeurt van Lamens, de mondiale nummer 164, toe. Ze gaf de voorsprong niet meer weg en besliste de partij na een kleine vijf kwartier spelen.
De nederlaag is een volgende tegenvaller voor Lamens, die vorig jaar in het hoofdtoernooi van alle grandslamtoernooien stond. Ze haalde op de Australian Open, Wimbledon en de US Open de tweede ronde. Dit jaar vallen de prestaties tegen. Ze werd in Australië in de eerste ronde uitgeschakeld en strandde eerder ook in de kwalificaties op Wimbledon en Roland Garros.
Het hoofdtoernooi van de US Open begint zondag.
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