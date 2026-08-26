Oranje-international Aké met Fenerbahçe naar Champions League

LYON (ANP) - Fenerbahçe heeft zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Turkse topclub won in de play-offs in Frankrijk met 2-1 bij Olympique Lyon. De eerste wedstrijd was in 1-1 geëindigd.

Oranje-international Nathan Aké had een basisplaats bij Fenerbahçe, dat halverwege de eerste helft op voorsprong kwam dankzij Vedat Muriqi. De spits scoorde in twee instanties. Enkele minuten daarna kopte Archie Brown raak uit een hoekschop. De Belg Malick Fofana verkleinde na een uur spelen de achterstand, maar verder kwam Lyon niet. Twee treffers van de Fransen, waar verdediger Ruben Kluivert vanaf het begin meedeed, werden afgekeurd.

De Noorse kampioen Viking FK bereikte eveneens het hoofdtoernooi, dankzij een thuiszege (3-1) op GNK Dinamo uit Kroatië. Noorwegen is daarmee met twee clubs vertegenwoordigd. Dinsdag zorgde Bodø/Glimt voor de uitschakeling van NEC.

AEK Athene versloeg Levski Sofia met 4-0 en loot donderdag ook mee voor het hoofdtoernooi van de Champions League.