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Van der Poel had 'geen power' in de benen bij mislukt WK

30 aug , 20:14Sport
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ANP
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VAL DI SOLE (ANP) - Mathieu van der Poel (31) had "geen power" in zijn benen. Dat zei de Nederlander na zijn mislukte poging zondag om het WK mountainbike te winnen. "Ik had geen goede dag. Dat was al vanaf het begin zo. Ik bleef zitten waar ik zat", zei Van der Poel, die als 33e was gestart en als nummer 30 eindigde tegen de NOS.
Van der Poel koesterde vooraf de hoop dat hij in Italië wereldkampioen zou kunnen worden. Hij wist het WK mountainbike nog nooit te winnen.
Van der Poel keek ook terug op de val van de Sloveen Tadej Pogačar zaterdag tijdens de Vuelta. "Ik heb hem beterschap gewenst."
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