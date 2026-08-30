Noors hof deelt beelden Harald met kleinkinderen

Het Noorse hof heeft zondag een reeks foto's van koning Harald gepubliceerd, waarop hij samen met zijn kleinkinderen te zien is. Een van de beelden was tot nu toe nooit eerder getoond.

De bewuste foto is in het paleis genomen tijdens de 88e verjaardag van Harald, melden Noorse media. Hij wordt omringd door kroonprinses Ingrid Alexandra en de drie dochters van prinses Märtha Louise: Maud, Leah en Emma. Zijn vijfde kleinkind, prins Sverre Magnus, is op enkele van de andere beelden terug te vinden. Ook 'bonusprins' Marius Borg Høiby, de oudste zoon van koningin Mette-Marit, staat op een van de foto's.

Het paleis stelt in het onderschrift dat Harald dol was op kinderen en graag tijd doorbracht met zijn gezin en kleinkinderen. Ook liet hij vaak blijken hoe trots hij op ze was.