CARDIFF (ANP) - Rico Verhoeven bokst in december mogelijk tegen de Amerikaanse oud-wereldkampioen Deontay Wilder in het voorprogramma van het gevecht tussen Tyson Fury en Anthony Joshua. Dat zei de 37-jarige Verhoeven donderdag tegen het Britse talkSPORT.

Het zou voor Verhoeven het eerste boksgevecht betekenen sinds hij in mei verloor van de Oekraïner Oleksandr Usyk nabij de piramides in Egypte. De twee streden om de wereldtitel van boksbond WBC.

"We kregen het aanbod voor het evenement van 11 december", aldus Verhoeven, die twaalf jaar lang ongeslagen was in het kickboksen. "Ze boden me een gevecht met Wilder aan en ik heb ja gezegd. De details moeten nog worden besproken en ik wacht nog op hun reactie. Als de andere partij akkoord gaat, gaat het gebeuren."

In Cardiff vindt 11 december het langverwachte gevecht tussen de twee Britse voormalige wereldkampioenen in het zwaargewicht plaats. De strijd tussen Fury en Joshua is te zien op Netflix.