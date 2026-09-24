Vitesse neemt afscheid van voormalig directeur Mansvelder

ARNHEM (ANP) - Vitesse heeft "in goed overleg" de samenwerking met algemeen directeur Ben Mansvelder (38) beëindigd. Dat meldt de Arnhemse club op de eigen website.

Mansvelder trad in september 2025 als tijdelijke opvolger van Jaap Noltes aan als algemeen directeur. Vitesse verloor in de zomer van 2025 de proflicentie, maar vocht deze beslissing van de KNVB met succes aan. Mansvelder viel in april van dit jaar uit vanwege een burn-out. Inmiddels is hij "verregaand hersteld", zo meldt de club. Tijdens zijn absentie werd Mansvelder tijdelijk vervangen door Joost de Wit. Eerder maakte Vitesse bekend dat Willem van der Linden per 17 augustus de nieuwe algemeen directeur is.

"In de periode van zijn afwezigheid is de situatie binnen Vitesse veranderd en is de directie opnieuw ingericht", motiveert de club die momenteel uitkomt in de eerste divisie het besluit.