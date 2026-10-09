LIVERPOOL (ANP/RTR) - Cody Gakpo mist de topwedstrijd in de Premier League van komend weekend met zijn club Liverpool tegen koploper Manchester City. Dat zei Liverpool-trainer Andoni Iraola tijdens een persconferentie twee dagen voor de thuiswedstrijd op Anfield.

"Alex Isak en Cody Gakpo zullen niet spelen. Ze zijn er niet klaar voor. Beiden hebben blessures opgelopen tijdens de interlandbreak", zei Iraola over Gakpo en de Zweedse aanvaller Alexander Isak.

De Oranje-international liep tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Servië (2-1) een enkelblessure op en keerde voor het einde van de interlandperiode terug naar zijn club.

City speelt zondag de eerste wedstrijd sinds de club vorige week door een onafhankelijke commissie van de Premier League schuldig werd bevonden aan ernstige overtredingen van de financiële regels.