Marius Borg Høiby moet nog tot na het weekeinde wachten of hij mogelijk vrijkomt vanwege de gezondheidstoestand van zijn moeder, de Noorse kroonprinses Mette-Marit. De rechtbank zal een verzoek daartoe dit weekend niet meer behandelen, heeft Høiby's advocaat Peter Sekulic tegen het Noorse TV2 gezegd.

Eerder vrijdag verzochten de advocaten van Høiby om zijn vrijlating in het licht van de verslechterde gezondheidstoestand van Mette-Marit. De politie verzette zich tegen de vrijlating, waardoor het nu aan de rechtbank van Oslo is om over de zaak te beslissen. Høiby zit sinds februari in voorlopige hechtenis. Hij stond eerder dit jaar terecht voor ongeveer veertig misdrijven, waaronder verkrachtingen. De oudste zoon van Mette-Marit hoort op 15 juni zijn straf.

De kroonprinses, die met een chronische longaandoening kampt, werd vrijdag op de wachtlijst voor een longtransplantatie geplaatst.