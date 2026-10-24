Verstappen rijdt tweede tijd in laatste vrije training in Austin

AUSTIN (ANP) - Max Verstappen heeft de tweede tijd gereden in de derde en laatste vrije training voor de Grote Prijs van de Verenigde Staten. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 kwam op het Circuit of the Americas in Austin (Texas) tot een snelste ronde van 1.35,061. De Brit Lewis Hamilton was in zijn Ferrari een kleine twee tienden van een seconde sneller dan de 29-jarige Nederlander van Red Bull, die regelmatig zijn onvrede uitte over zijn auto.

Verstappen won de afgelopen twee races in Maleisië en Singapore en kan ook bogen op goede resultaten in Amerika. Hij won al vier keer de race in Texas en mag zich met acht overwinningen in totaal (twee keer Miami en twee keer Las Vegas) de meest succesvolle Formule 1-coureur op Amerikaanse bodem noemen. Verstappen gaf na de eerste trainingen op vrijdag, waarin hij de tweede en derde tijd reed, wel aan dat hij nog moeite had met het hobbelige circuit.

De Monegask Charles Leclerc van Ferrari was in de eerste trainingen de snelste, maar noteerde nu de derde tijd (1.35,127). Verstappens teamgenoot Isack Hadjar stelde net als vrijdag teleur met de tiende tijd.

Om 23.00 uur Nederlandse tijd volgt de kwalificatie voor de hoofdrace van zondag.

In het WK leidt de Italiaan Kimi Antonelli met 340 punten. Om zondag al wereldkampioen te worden, moet de Mercedes-coureur winnen en moet zijn Britse teamgenoot George Russell niet meer dan 2 punten halen. Ook mag Lewis Hamilton dan niet hoger dan vijfde eindigen. Na de race in Austin volgen nog vijf grands prix.