Borussia Dortmund wint weer in Bundesliga na twee gelijke spelen

DORTMUND (ANP) - Borussia Dortmund heeft na twee gelijke spelen weer een overwinning geboekt in de Bundesliga en is voorlopig weer koploper. Met Oranje-international Joey Veerman de hele wedstrijd binnen de lijnen won de ploeg van trainer Niko Kovač voor eigen publiek nipt van Eintracht Frankfurt: 1-0. Invaller Maximilian Beier maakte tien minuten voor tijd het enige doelpunt met een geplaatst schot in de verre hoek.

Dortmund staat na zeven duels bovenaan met 17 punten. Bayern kan zondag op gelijke hoogte komen bij een zege op Freiburg, dat derde staat met 13 punten.

Dortmund speelde afgelopen weken gelijk tegen Union Berlin (0-0) en Werder Bremen (2-2), na zeges in de eerste vijf competitieduels. Dinsdag werd er gewonnen van het Azerbeidzjaanse Sabah in de Champions League.