Volleyballers verslaan in European League ook Kroatië

GORAŽDE (ANP) - De Nederlandse volleyballers hebben het vijfde duel in de European League gewonnen. De ploeg van bondscoach Joel Banks kende in Bosnië en Herzegovina weinig problemen tegen Kroatië: 25-17 25-19 25-23.

De European League is een divisie onder de Nations League, waar in totaal 27 landen aan meedoen. Nederland speelt, verdeeld over meerdere weken, tegen zes tegenstanders. De beste vier van de ranglijst plaatsen zich voor de final four en het EK van 2028.

Nederland staat na vijf wedstrijden met 15 punten bovenaan, voor Denemarken (14 punten) en Tsjechië (13 punten). Eerder werd al gewonnen van Noord-Macedonië, Luxemburg, Georgië en Slowakije.

De laatste tegenstander van Oranje is zondag Bosnië en Herzegovina.