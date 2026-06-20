Koeman verwacht weer weinig ruimte en kiest daarom voor Brobbey

HOUSTON (ANP) - Bondscoach Ronald Koeman geeft Brian Brobbey in de groepswedstrijd tegen Zweden een basisplaats, omdat hij verwacht dat de ruimtes net als zondag tegen Japan klein zullen zijn. "We moeten aanvallend meer brengen en de ruimtes zullen weer klein zijn. Aan hem heb je dan meer als aanspeelpunt dan Donyell Malen. Donyell zal nu vanaf de rechterflank naar binnen komen, waardoor Denzel Dumfries ook weer hogerop kan spelen", legde Koeman uit aan de NOS.

De basisplaats van Brobbey gaat ten koste van Crysencio Summerville, die tegen Japan nog scoorde. "Ik was zeer tevreden over Crysencio, maar hij heeft ook wel wat fysieke klachten gehad. Hij is op de training van donderdag eerder gestopt. Ik wil geen onnodige risico's met hem nemen, maar hij kan wel invallen. Voor deze wedstrijd hebben we alleen een ander type spits nodig dan tegen Japan", aldus Koeman.

Middenvelder Frenkie de Jong liep op de training een lichte blessure op, maar staat wel in de basis. "Helemaal vrij van klachten is hij niet, maar het is wel voldoende om te starten", aldus Koeman.