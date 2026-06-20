Koningspaar en Ariane moedigen Nederlands elftal aan in Houston

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Ariane steunen zaterdagavond het Nederlands elftal tijdens de WK-wedstrijd tegen Zweden. Het koningspaar en de prinses zijn aanwezig in het NRG Stadium in de Texaanse stad Houston, waar Nederland de tweede groepswedstrijd speelt.

Willem-Alexander, Máxima en Ariane volgen de WK-wedstrijd vanuit een skybox in het stadion. Alle drie dragen ze een oranje sjaal om hun nek. Voorafgaand aan de aftrap zong het drietal gezamenlijk het Wilhelmus mee. Naast de koning zit FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

De Rijksvoorlichtingsdienst maakte eerder deze maand bekend dat het koningspaar en de prinses de wedstrijd zouden bijwonen. Later reizen zij door naar Kansas City voor de groepswedstrijd van Curaçao tegen Ecuador.

Het WK voetbal wordt van 11 juni tot en met 19 juli gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.