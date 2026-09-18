233-voudig international Ronaldo weer opgeroepen voor Portugal

LISSABON (ANP) - De nieuwe bondscoach van Portugal heeft Cristiano Ronaldo gewoon weer opgeroepen voor de komende reeks interlands in de Nations League.

"Zijn prestaties tellen voor mij, het verleden speelt daarin geen rol", zei Jorge Jesus bij de presentatie van zijn eerste selectie. De 72-jarige Jesus is de opvolger van de Spanjaard Roberto Martínez, die opstapte na de uitschakeling van Portugal in de achtste finales op het WK voetbal.

De 41-jarige Ronaldo speelde al 233 interlands in het Portugese shirt. Hij hintte kortgeleden over een op handen zijnd afscheid, maar daar lijkt vooralsnog geen sprake van. "Cristiano is in mijn selectie een speler als alle anderen, al heeft hij natuurlijk wel een andere status als vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal. Maar dat speelt geen rol in mijn beslissingen. Als hij presteert, speelt hij. Zo niet, dan speelt hij niet", aldus Jesus.

Portugal, de winnaar van de vorige Nations League, speelt in de komende periode tegen Wales, Noorwegen en Denemarken.