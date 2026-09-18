Feyenoord kan tegen FC Utrecht beschikken over aanvaller Nelson

ROTTERDAM (ANP) - Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord kan zondag voor het thuisduel met FC Utrecht een beroep doen op Reiss Nelson. De 26-jarige buitenspeler, die begin september werd vastgelegd, had eerder nog geen werkvergunning en kampte met een conditionele achterstand.

"Het gaat heel goed met hem", zei Van Bronckhorst vrijdag over Nelson tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen Utrecht. "Hij is fit. Hij zit bij de selectie voor zondag, dus hij kan speelminuten maken."

Feyenoord won zondag de laatste wedstrijd met 7-0 bij PEC Zwolle en Van Bronckhorst hoopt tegen Utrecht met zijn ploeg opnieuw een goede prestatie te leveren. "Dat was natuurlijk een geweldige wedstrijd van ons. We hebben veel goede dingen gedaan. Dat neem je mee naar deze wedstrijd. Het vertrouwen is er", aldus Van Bronckhorst.

De wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht begint zondag om 12.15 uur in De Kuip.