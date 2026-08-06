TRABZON (ANP) - Mohamed Salah heeft zijn overstap naar Trabzonspor afgerond. De 34-jarige aanvaller uit Egypte heeft voor twee seizoenen getekend bij de Turkse nummer 3 van afgelopen seizoen. Woensdag deelde Trabzonspor al beelden op sociale media van Salah om de transfer aan te kondigen.

Salah vertrok na het afgelopen seizoen na negen jaar transfervrij bij Liverpool. Met de 'Reds' won de international van Egypte de Champions League en twee keer de Premier League. Afgelopen seizoen kreeg Salah een moeizame relatie met trainer Arne Slot, die inmiddels ook is vertrokken uit Liverpool.

Salah gaat 17 miljoen euro per jaar verdienen bij zijn nieuwe club. Ook krijgt hij 20 procent van de verkochte producten met zijn naam erop en mogelijke bonussen.