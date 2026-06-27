Aanvaller Weghorst verruilt Ajax voor FC Twente

ENSCHEDE (ANP) - Wout Weghorst verruilt Ajax voor FC Twente. De Eredivisieclub uit Enschede heeft met de 33-jarige spits een akkoord bereikt voor twee jaar. De aanvaller had een aflopend contract in Amsterdam.

Weghorst is momenteel met het Nederlands elftal op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Hij is 52-voudig international. Weghorst speelde sinds 2024 bij Ajax. Daarvoor kwam hij uit voor onder meer AZ, VfL Wolfsburg, Burnley, Manchester United en Hoffenheim.

Weghorst speelde in totaal 65 officiële duels voor Ajax. Daarin maakte hij twintig doelpunten en gaf hij zes assists.

"Dit is een bijzondere transfer voor mij", liet Weghorst via Twente weten. "Ik ben heel trots om vanaf komend seizoen het shirt van FC Twente te dragen. Als jonge supporter heb ik met FC Twente in 2001 en 2011 de bekerwinst mogen vieren in De Kuip, in 2010 stond ik op de Oude Markt toen FC Twente kampioen werd. Voor mij zijn veel voetbaldromen in vervulling gegaan, maar bleef er nog één over. Dit maakt de cirkel rond. Vanaf komend seizoen ga ik alles geven om dit keer niet als supporter, maar als speler successen te vieren met FC Twente."

Technisch directeur Erik ten Hag noemt de transfer van Weghorst een buitenkans. "Hij is een op-en-top prof en hét voorbeeld van wat je allemaal kunt bereiken als voetballer wanneer je er alles voor over hebt. Een speler met zo'n indrukwekkende staat van dienst is normaal onhaalbaar voor FC Twente. Hij heeft altijd laten zien een enorme wilskracht en drive te hebben en hij barst van ambitie. Wout gaat ons iets extra's brengen."