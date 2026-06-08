Aanvalster Miedema heeft knieoperatie ondergaan

MANCHESTER (ANP) - Vivianne Miedema heeft opnieuw een knieoperatie ondergaan. Haar Engelse voetbalclub Manchester City meldde dat de Nederlandse spits succesvol is geopereerd en zich richt op het herstel op weg naar het nieuwe seizoen.

"Miedema zal nu in nauwe samenwerking met de medische staf van de club deze zomer gaan werken aan haar revalidatie, met als doel dat ze in de voorbereiding van het nieuwe seizoen kan terugkeren in de selectie", aldus de club via X.

De 29-jarige aanvalster miste eerder het WK van 2023 door een zware knieblessure. Bondscoach Arjan Veurink meldde vorige week dat Miedema wegens "een combinatie van factoren", fysiek en in haar privésituatie, niet aanwezig was bij Oranje in de laatste twee wedstrijden van de WK-kwalificatie.