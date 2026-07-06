ARLINGTON (ANP) - Het Spaanse voetbalteam heeft moeizaam de kwartfinale bereikt op het WK. Dat erkende aanvoerder Rodri kort na de 1-0-zege op Portugal. Maar de middenvelder prees Spanje om zijn "volwassen" spel.

"Wie denkt dat we zonder moeite verder kunnen komen, heeft het mis. We zullen in elke wedstrijd moeten afzien; het zijn de beste teams ter wereld. Er zijn momenten dat je de druk moet incasseren, momenten dat ze kansen krijgen. Op andere momenten moet je aanvallen en ze pijn doen. Wat mij betreft heeft het team een ​​zeer belangrijke volwassenheid getoond."