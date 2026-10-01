THESSALONIKI (ANP) - Virgil van Dijk begint donderdag in de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Griekenland in de Nations League aan zijn 99e interland. De 35-jarige aanvoerder kan komende zondag in het thuisduel met Servië toetreden tot de 'Club van Honderd' bij Oranje.

Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in de uitwedstrijd tegen Kazachstan (1-2). De verdediger miste in 2021 het EK door een blessure. Van Dijk maakte wel deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024.

Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden recordinternational van Oranje, gevolgd door Edwin van der Sar (130), Frank de Boer (112), Memphis Depay (112), Rafael van der Vaart (109), Daley Blind (108), Giovanni van Bronckhorst (106), Dirk Kuijt (104), Robin van Persie (102) en Phillip Cocu (101). Van Dijk staat op de elfde plaats.