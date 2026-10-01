THESSALONIKI (ANP) - Jurriën Timber speelt donderdag in de uitwedstrijd tegen Griekenland in de Nations League zijn 25e interland voor Oranje. De 25-jarige verdediger van Arsenal debuteerde ruim vijf jaar geleden in een oefenwedstrijd tegen Schotland, die in 2-2 eindigde.

Timber ontvangt na afloop van het duel in Thessaloniki de bijbehorende zilveren schaal uit handen van Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal van de KNVB. Linkervleugelverdediger Micky van de Ven speelde vorige week donderdag in het Nations League-duel met Duitsland (1-1) zijn 25e wedstrijd voor het Nederlands elftal.

Oud-Ajacied Timber deed met Oranje mee aan het EK in 2021 en het WK in 2022. Hij miste het EK van 2024 en het WK van 2026 vanwege blessures.