SAINT-DENIS (ANP) - Frankrijk heeft zijn derde overwinning op rij in de Nations League misgelopen. De ploeg van de nieuwe bondscoach Zinédine Zidane speelde in het Stade de France met 1-1 gelijk tegen aartsrivaal Italië. Frankrijk won eerder van Turkije en België en leidt met 7 punten groep 1 van de A-league.

Michael Olise zette de thuisploeg in de 55e minuut op 1-0 door een vrije trap in de kruising te schieten. Alessandro Bastoni maakte in de 68e minuut de gelijkmaker.

Zidane werd voor aanvang van de wedstrijd luid toegejuicht door het publiek, want 'Zizou' is een held in Frankrijk. Hij was de sterspeler van het team dat in 1998 wereldkampioen werd in eigen land.