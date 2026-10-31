AC Milan bezorgt stadgenoot Internazionale eerste nederlaag

MILAAN (ANP) - Internazionale heeft voor het eerst dit seizoen een wedstrijd in de Italiaanse voetbalcompetitie verloren. Stadgenoot AC Milan won met 3-1 in San Siro. Internazionale is dinsdag de komende tegenstander van Feyenoord in het hoofdtoernooi van de Champions League.

AC Milan leidde na tien minuten al met 2-0 door treffers van Christian Pulisic en Adrien Rabiot. Alessandro Bastoni bracht Inter halverwege de eerste helft terug in de wedstrijd, maar nog voor rust zorgde Diego Moreira uit een vrije trap voor de 3-1.

Inter blijft door de nederlaag op 25 punten staan. Lazio heeft ook 25 punten en kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Cagliari alleen aan kop komen. AC Milan staat vierde met 21 punten.