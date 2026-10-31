Ajax verslaat AZ en nadert koppositie

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen AZ in de Eredivisie gewonnen (1-0). De club maakte met een zwaarbevochten zege een einde aan een serie van elf duels zonder overwinning op de concurrent uit Alkmaar.

Tolu Arokodare kopte Ajax in de negende minuut op voorsprong, na een voorzet van Abdellah Ouazane. Ajax verkleinde de achterstand op koploper Feyenoord tot 1 punt. De lijstaanvoerder uit Rotterdam verspeelde eerder op zaterdag punten tegen Fortuna Sittard (1-1).

AZ heeft slechts 1 punt overgehouden aan de laatste vier competitiewedstrijden en blijft de nummer 5 van de competitie.

Julian Brandt viel vlak voor rust geblesseerd uit bij Ajax.