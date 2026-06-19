Advocaat dolgelukkig dat hij met staf en spelers WK meemaakt

KANSAS CITY (ANP) - Dick Advocaat houdt er rekening mee dat Curaçao tegen Ecuador op het WK voetbal kan verrassen. "Het kan iedere wedstrijd, maar het is natuurlijk heel moeilijk om iets te realiseren", zei de bondscoach in het Kansas City Stadium een dag voor de tweede groepswedstrijd van Curaçao. "We moeten vooral dolgelukkig zijn dat we dit mee mogen maken."

Advocaat trainde op vrijdag met zijn selectie in Boca Raton en vertrok daar naar Kansas City. Hij verkende met zijn spelers het veld van het stadion waar normaal gesproken de Kansas City Chiefs American football spelen. "Wat een prachtig stadion", stelde Advocaat, die in de vorige eeuw als speler in de VS actief was. "Toen speelden we vooral in honkbalstadions."

De bondscoach van Curaçao wilde nogmaals benadrukken dat zijn elftal met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust in een van de zwaarste groepen op het WK zit. "We moeten blij zijn dat we in dit soort stadions tegen dit soort tegenstanders mogen spelen. De meesten van ons spelen in stadions van RKC of nog minder."

Advocaat keek in Kansas City nog even terug op de 7-1-nederlaag tegen Duitsland. "We vonden het een grote uitslag, maar eigenlijk is dat helemaal normaal", stelde Advocaat. "En nu spelen we tegen Ecuador weer tegen een hele goede tegenstander. We moeten niet vergeten dat er een groot verschil zit tussen Curaçao en de andere landen. Het is ongekend dat we hier zijn. De mensen op Curaçao zullen dat nooit vergeten. En ze zullen het nooit meer meemaken. Het is al met al hoe dan ook een positief verhaal voor het eiland."

Toen Advocaat werd gevraagd hoe hij over vijftig jaar terug zou kijken op het avontuur met Curaçao verscheen er een glimlach op zijn gezicht. "Dan ben ik dood", stelde Advocaat in Kansas City.