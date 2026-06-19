Comenencia kijkt iedere dag naar zijn WK-doelpunt tegen Duitsers

KANSAS CITY (ANP) - Livano Comenencia (22) kijkt iedere dag nog naar het WK-doelpunt dat hij maakte tegen Duitsland. "Ik heb heel veel felicitaties gehad. Ongelooflijk. Het voelt heel goed om een doelpunt te maken. Maar het moet hier niet bij blijven", zei de international van Curaçao, die in de eerste groepswedstrijd de 1-1 maakte tegen de Duitsers.

Comenencia betrad een dag voor de wedstrijd tegen Ecuador het veld van het Kansas City Stadium. "Ik heb heel veel zin om op deze grasmat te spelen", zei Comenencia. "Het is een prachtig stadion."

Curaçao verloor de eerste groepswedstrijd op het WK met 7-1 van Duitsland.