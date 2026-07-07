DEN HAAG (ANP) - In kranten en media klinkt na de achtste finale tussen de VS en België vooral het woord "gerechtigheid". "Wat moet ene Donald Trump vannacht gedacht hebben?" en "de gerechtigheid zélf geclaimd", schrijft het Belgische Sporza in een wedstrijdverslag met de kop "Bye bye, USA!".

België won in de nacht van maandag op dinsdag met 4-1 van de VS. Het duel was bij voorbaat al omstreden, omdat de Amerikaan Folarin Balogun ondanks een rode kaart in de zestiende finale mee mocht doen aan het duel, na een telefoontje van Trump. FIFA-baas Gianni Infantino benadrukte echter dat het besluit was genomen door een 'onafhankelijke' tuchtcommissie.

"Al die moeite voor dit", kopt de Franse sportkrant L'Équipe na afloop van het duel. "België domineerde met gemak" en "zelfs de Amerikaanse fans werden lusteloos", concludeert de krant.

Het Belgische HLN spreekt van "dominante Rode Duivels" die "zelfs een dansje voor Donald Trump" maakten. De Standaard schrijft: "Zo dwingend de FIFA was, zo autoritair sturen de Rode Duivels de VS naar huis." De BBC schrijft over een "futloze prestatie" van de Amerikanen tegenover de Belgen.

The Guardian vreest dat de actie van de FIFA om de rode kaart ongedaan te maken "een doos van Pandora heeft geopend". In die doos bevindt zich volgens de Britse krant "de ergste nachtmerrie van het nationale team". Want terwijl het hele land op het punt stond verliefd te worden op het Amerikaanse voetbalteam, rezen er vragen over eerlijkheid en rechtvaardigheid.

Ook de Nederlandse pers was duidelijk over het duel. "Sterk België verdiend naar de kwartfinale", schrijft De Telegraaf. "De veelbesproken truc met de 'verdwenen' schorsing van Folarin Balogun heeft de VS uiteindelijk niets opgeleverd", aldus de krant. Balogun bleef volgens De Telegraaf "anoniem".

"België heeft gastland VS uit het WK voetbal geknikkerd", concludeert het AD. Volgens de krant haalde België daarmee "gerechtigheid voor de voetbalwereld".

België treft vrijdag in Los Angeles Spanje in de kwartfinale.