SEATTLE (ANP) - Bondscoach Mauricio Pochettino vond dat de VS "nooit in de wedstrijd is geweest" tegen België. "Het was een hele slechte dag. Dat kan een keer gebeuren. We hadden dat vandaag. Op een WK is het dan voorbij", zei Pochettino na afloop van de uitschakeling op het WK na een 4-1-nederlaag van de VS tegen België.

Volgens Pochettino kan hij desondanks trots zijn op wat zijn team de afgelopen tijd heeft laten zien. "Je kunt als een raket omhoog gaan", legde de Argentijnse coach uit. "Het gaat stapje voor stapje. We hebben laten zien wat we kunnen. We kunnen voetballen. We moeten in het proces blijven geloven."

Het is nog niet duidelijk of Pochettino blijft als coach. "Het is nu niet het moment om daarover te praten. Over een paar weken zal ik met de bond praten over de toekomst. Als de bond dat tenminste wil", zei Pochettino. "Als we het eens worden, dan is het duidelijk hoe we verder gaan."

Pochettino is teleurgesteld in mensen die zich tegen hem hebben gericht nadat de tuchtcommissie van de FIFA de schorsing van zijn spits Folarin Balogun terugdraaide. "Alles is volgens de regels verlopen. Ik snap niet dat mensen dat niet begrijpen. Daar ben ik persoonlijk teleurgesteld in", zei de bondscoach. "Toch wil ik deze hele zaak niet als excuus gebruiken voor de uitschakeling. Dat staat er los van. We hebben gewoon slecht gespeeld."