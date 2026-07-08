AMSTERDAM (ANP) - Daley Blind keert terug bij Ajax. De 36-jarige verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor een seizoen. Hij was transfervrij na zijn vertrek bij Girona.

"Het is mooi dat Daley terugkeert bij de club waar het voor hem allemaal begon", zegt technisch directeur Jordi Cruijff in een persbericht. "Hij brengt ervaring, rust en kwaliteit mee. Dat kan deze groep direct helpen. Voor ons is dit een logische stap, want iemand met zijn achtergrond en persoonlijkheid past bij wat we willen neerzetten."

Blind debuteerde in 2008 in het eerste elftal van Ajax. De 108-voudig international vertrok in 2014 naar Manchester United en keerde vier jaar later terug bij Ajax. Blind verliet Ajax drie jaar geleden voor Bayern München en speelde de afgelopen seizoenen bij Girona onder Míchel Sánchez, de nieuwe Spaanse trainer van Ajax.

Blind maakte dertien doelpunten in 333 duels voor Ajax.