AMSTERDAM (ANP) - Ajax doet onderzoek naar de gooier van een zwaar stuk vuurwerk tijdens de wedstrijd van zondag tussen oud-spelers van Ajax en FC Barcelona. Tegen het einde van de tweede helft was aan de kant van de F-Side een harde knal te horen in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA.

"Aan de hand van camerabeelden proberen we de dader te achterhalen", meldt een woordvoerder van Ajax.

De ontmoeting tussen de 'Ajax Legends' en de 'FC Barcelona Legends' eindigde in 7-4 voor de bezoekers. De wedstrijd stond in het teken van de nalatenschap van Johan Cruijff, die met een staande ovatie werd geëerd in de 14e minuut. Ook werd geld ingezameld voor de Cruyff Foundation.

De doelpuntenmakers voor de Amsterdammers waren Patrick Kluivert, Klaas-Jan Huntelaar (2x) en Siem de Jong. Voor Barcelona scoorden Aleix Vidal, Roger García, Javier Saviola (2x), Nolito (2x) en Cristian Tello. Verder stonden onder meer Edwin van der Sar, Rafael van der Vaart en Jari Litmanen op het veld.