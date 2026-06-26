Ajax haalt Marokkaanse vleugelverdediger Zahouani

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft overeenstemming bereikt over de transfer van vleugelverdediger Fouad Zahouani van het Marokkaanse Union Touarga Sportif. De 20-jarige Marokkaan tekent na het afronden van de laatste formaliteiten een contract tot medio 2029. Dat meldt Ajax op de eigen website.

Zahouani doorliep de Mohammed VI Football Academy en speelde in de jeugd voor Union Touarga Sportif, waar hij in januari 2025 zijn debuut in het eerste elftal maakte. De linksback maakte vorig jaar zijn interlanddebuut voor Marokko.