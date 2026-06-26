Frankrijk wil afwezige Deschamps trots maken in WK-duel met Noren

FOXBOROUGH (ANP/AFP) - De Franse ploeg wil bondscoach Didier Deschamps een hart onder de riem steken tijdens de laatste WK-groepswedstrijd tegen Noorwegen op vrijdagavond. Dat zei middenvelder Aurélien Tchouaméni tijdens de persconferentie voor het duel. Deschamps ontbreekt bij de wedstrijd in Boston Stadium vanwege de uitvaart van zijn moeder.

Tchouaméni zei dat de Franse ploeg "op een missie" was na de persoonlijke tragedie van de bondscoach. "Het is voor iedereen een moeilijke tijd. Ons doel is om hem zo trots mogelijk te maken", zei de middenvelder.

Assistent Guy Stéphan, die de taken van Deschamps tegen Noorwegen overneemt, vertelde dat er "voortdurend contact" is geweest met de bondscoach. "Hij is op de hoogte van alles en dat zal zo zijn tot de aftrap."

De 57-jarige Deschamps stopt na het WK als bondscoach. Frankrijk en Noorwegen zijn al zeker van de knock-outfase. De Fransen hebben aan een gelijkspel tegen Noorwegen genoeg om groepswinnaar te worden.