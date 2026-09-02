AMSTERDAM (ANP) - Verdediger Thilo Kehrer speelt de rest van het seizoen voor Ajax. De 29-jarige Duitser wordt per direct gehuurd van AS Monaco.

Kehrer staat sinds 2024 onder contract bij de club uit het vorstendom. Daarvoor speelde hij onder meer voor West Ham United en Paris Saint-Germain. De Duitse international komt uit de jeugd van Schalke 04, waar hij in 2016 debuteerde in de hoofdmacht.

"Thilo is een uiterst professionele en goede speler die veel ervaring meebrengt. Zijn aanwezigheid zorgt voor gezonde concurrentie in de verdediging, iets wat essentieel is voor de balans en intensiteit binnen de selectie", vindt Jordi Cruijff, technisch directeur van de Amsterdammers.