AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen FC Thun met 4-0 gewonnen. De club vierde de derde zege op rij in de Conference League.

Rayane Bounida schoot Ajax in de zesde minuut op voorsprong (1-0). Marcos Leonardo maakte in de 41e minuut het tweede doelpunt. Bounida scoorde in de zeventigste minuut uit een vrije trap. De ingevallen Steven Berghuis bepaalde met een lobje de eindstand.

Ajax heeft 9 punten na vier speelronden en besluit de groepsfase met wedstrijden tegen het Belgische STVV en Spaanse Getafe.