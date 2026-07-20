Ajax speelt in eventuele volgende ronde tegen Shelbourne of Kalju

NYON (ANP) - Ajax vervolgt bij winst op FK Vojvodina uit Servië het toernooi om de Conference League tegen Shelbourne FC uit Ierland of Nõmme Kalju FC uit Estland. Dat is maandag door loting bepaald.

Ajax eindigde vorig seizoen als vijfde in de Eredivisie en plaatste zich via de play-offs voor de Conference League. Vojvodina is komende donderdag en een week later de opponent in de tweede voorronde van dat Europese toernooi. De winnaar gaat door in de derde voorronde, tegen Shelbourne of Kalju.

De wedstrijden in de derde voorronde zijn op donderdag 6 en 13 augustus.