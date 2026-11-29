ROTTERDAM (ANP) - Marc ter Stegen kan waarschijnlijk twee weken het doel van Ajax niet verdedigen. Dat vertelde trainer Míchel Sánchez vlak voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord.

Ter Stegen heeft zijn blessure opgelopen in het thuisduel van donderdag met FC Thun in de Conference League. "Hij had donderdag al last maar het is een lichte blessure", zei Míchel bij ESPN. "De dokter zegt dat het twee weken kan duren. Maar je moet bij blessures altijd een slag om de arm houden."

Maarten Paes verdedigt het doel van Ajax tegen Feyenoord. "Ik heb alle vertrouwen in hem", zei Míchel.

Ajax speelt voor de winterstop nog tegen FC Den Bosch, FC Utrecht, STVV, SC Cambuur, Getafe en Go Ahead Eagles.