DEN HAAG (ANP) - FC Utrecht heeft de eerste wedstrijd na het ontslag van trainer Anthony Correia gewonnen van ADO Den Haag. Het elftal van interim-coach Mark Otten was in Den Haag met 4-3 te sterk voor de club waarbij hoofdtrainer Maurice Steijn op de bank zijn thuisdebuut maakte na zijn rentree. FC Utrecht heeft 15 punten uit veertien wedstrijden. ADO blijft op 9 punten staan.

ADO - Utrecht was een duel tussen twee clubs uit de onderste regionen van de Eredivisie. Beide clubs ontsloegen in november hun hoofdtrainer.

Na zes minuten opende Nordin Amrabat namens de bezoekers vanuit een counter de score. Een minuut later zette Yannick Eduardo ADO op gelijke hoogte. FC Utrecht ging met een 2-1-voorsprong de rust in na een raak schot van Artem Stepanov in de 42e minuut.

Yoann Cathline breidde in de 48e minuut de voorsprong voor FC Utrecht uit naar 1-3. Evan Rottier schoot ADO in de 52e minuut naar 3-2. Stepanov maakte in de 54e minuut de 2-4. Eduardo bepaalde in de 66e minuut met een gericht schot de eindstand op 3-4. In de slotfase was Jesse Bal dicht bij de gelijkmaker, maar doelman Vasilis Barkas redde voor FC Utrecht.