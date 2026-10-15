SPLIT (ANP) - Ajax heeft de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Conference League met 2-1 verloren bij HNK Hajduk Split. Het elftal van coach Míchel Sánchez ging in het uitverkochte Poljudstadion ten onder in een duel dat tijdelijk werd stilgelegd nadat de fans van de thuisclub vuurwerk afstaken.

Ajax kreeg al snel een kans om op voorsprong te komen. Tolu Arokodare ging na zeven minuten alleen op de doelman van Hajduk af, maar liet zich op het laatste moment nog aftroeven door een verdediger. Hajduk Split kwam in de 37e minuut aan de leiding door een doelpunt van Abdoulie Sanyang. De Gambiaan rondde af na een assist van Marin Šotiček.

Ajax kwam in de 53e minuut op gelijke hoogte toen Klaassen raak schoot uit een assist van Thilo Kehrer. Drie minuten later zette Šotiček de Kroatische club weer op een voorsprong. In de 75e minuut legde de Oostenrijkse scheidsrechter Christian-Petru Ciochirca het duel vanwege een enorme rookontwikkeling kortstondig stil. Het lukte Ajax niet meer om na de onderbreking te scoren.