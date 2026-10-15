SPLIT (ANP) - Ajax is slecht begonnen aan de Conference League. De ploeg van de Spaanse coach Míchel Sánchez blameerde zich met een 2-1-nederlaag in een door vuurwerk onderbroken duel met Hajduk Split. Ajax is daarmee nog zonder punten in de competitiefase van het weinig prestigieuze Europese toernooi.

Ajax sloot het vorige seizoen af door de play-offs voor een plaats in de voorrondes van de Conference League te winnen van FC Utrecht. Het was een lichtpuntje voor de club, die niet verder was gekomen dan de vijfde plaats. Ajax plaatste zich via FK Vojvodina, Shelbourne FC en Sion voor het eerst voor de competitiefase van de Conference League.

Míchel had zijn elftal wederom aangepast. Ajax begon met de 19-jarige Jofre Torrents in de basis. De Spanjaard kreeg de voorkeur boven Owen Wijndal. Caio Henrique, de eerste keuze op die positie, was nog geblesseerd. Aaron Bouwman keerde na zijn vorige maand tegen PSV opgelopen blessure terug in de verdediging naast Youri Baas. Op het middenveld speelde captain Davy Klaassen samen met Sofyan Amrabat en Julian Brandt. Abdellah Ouazane kreeg voorin de voorkeur boven Oscar Gloukh.

Goed begin

Ajax begon goed aan het duel in het Poljudstadion waar meer dan 30.000 toeschouwers voor een sfeervolle ambiance zorgden. Tolu Arokodare ging na zeven minuten alleen op de doelman van Hajduk af, maar liet zich op het laatste moment nog door verdediger Dennis Hadžikadunić aftroeven. Dat was de grootste kans voor de Amsterdammers, die daarna in de eerste helft ver terugvielen.

Hajduk Split kon voor rust ook niet imponeren, maar kwam in de 37e minuut wel aan de leiding door een doelpunt van Abdoulie Sanyang. De Gambiaan rondde via een counter af na een assist van Marin Šotiček.

Vuurwerk

Ajax kwam in de 53e minuut op gelijke hoogte toen Klaassen raak schoot uit een assist van Thilo Kehrer. Drie minuten later zette Šotiček de Kroatische club weer op een voorsprong na een grote fout van de matig spelende Torrents.

Een kwartier voor tijd legde de Oostenrijkse scheidsrechter Christian-Petru Ciochirca het duel stil nadat een deel van het thuispubliek massaal vuurwerk afstak. Ajax ging na de onderbreking op zoek naar de gelijkmaker, maar die viel niet meer. Het elftal van coach Gonzalo García vierde massaal feest met de supporters op de tribunes.

Ajax speelt volgende week donderdag het tweede duel in de Conference League thuis tegen het Italiaanse Atalanta Bergamo.