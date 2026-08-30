Ajax viert eenvoudige uitzege op Telstar

VELSEN (ANP) - Ajax heeft de uitwedstrijd tegen Telstar vrij eenvoudig tot een goed einde gebracht. Op het spel van de ploeg uit de hoofdstad was nog voldoende aan te merken. Maar zes dagen voor de topper tegen kampioen PSV liep de formatie van trainer Míchel Sánchez na rust uit naar een ruime zege: 0-4.

Ajax klom naar de vierde plaats van de Eredivisie, met een achterstand van 5 punten op de nog foutloze koploper AZ dat een duel meer heeft gespeeld. PSV heeft 3 punten meer dan Ajax, met een duel meer gespeeld. Telstar heeft na drie duels 3 punten.

De Spaanse coach van Ajax vertelde vlak voor het duel dat Youri Regeer ziek was. Youri Baas zat volgens hem op de bank omdat Dies Janse speeltijd nodig had. Regeer en Baas staan vlak voor het einde van de transfermarkt ook in de belangstelling van Werder Bremen en FC Porto. Technisch directeur Jordi Cruijff staat open voor uitgaande transfers, omdat hij de selectie van zijn club nog wil versterken. Hij is vooral op zoek naar een snelle linksbuiten die de naar Paris Saint-Germain vertrokken Mika Godts moet vervangen.

Viktor Tsygankov en Sofyan Amrabat, de laatste aanwinsten van Ajax, ontbraken nog tegen Telstar. Daley Blind en Lucas Rosa waren onvoldoende fit. Met Steven Berghuis en Oscar Gloukh als vleugelaanvallers miste Ajax snelheid op de flanken. De bezoekers vielen aan in een laag tempo.

Telstar wachtte Ajax geduldig op en bleef vrij eenvoudig overeind. Toch kwam de thuisploeg in de 37e minuut op achterstand. Davy Klaassen deed zijn bijnaam als 'Mister 1-0' weer eens eer aan en schoot raak na een hoekschop van Steven Berghuis. Telstar koos na rust vaker voor de aanval en was twee keer dicht bij de gelijkmaker. Rui Mendes schoot rakelings naast en stuitte in kansrijke positie op doelman Marc ter Stegen.

Steven Berghuis schoot Ajax in de 56e minuut op 0-2. Hij kapte de bal naar zijn rechtervoet en trof doel. Vier minuten later was het duel nagenoeg beslist. Tolu Arokodare verraste keeper Ronald Koeman met een hard schot door het midden van het doel (0-3). Invaller Marcos Leonardo pakte ook zijn doelpunt mee. De spits heeft nog niet duidelijk gemaakt waarom Ajax bijna 20 miljoen euro voor hem heeft betaald. Van dichtbij kreeg hij de bal na twee pogingen langs keeper Koeman.