Ajax voegt vier oefenduels toe aan seizoensvoorbereiding

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft vier oefenduels toegevoegd aan de kalender ter voorbereiding op het seizoen 2026/2027. Dat maakte de club dinsdag bekend. Eerder werd al bekend dat Ajax aan de oefencampagne begint met een duel met Panathinaikos (4 juli), daar komen duels met AEK Larnaca (10 juli), VfL Bochum (15 juli), Olympiakos (18 juli) en Burnley (26 juli) bij.

Door de vijfde plek in de Eredivisie en het winnen van de play-offs om Europees voetbal begint Ajax ongebruikelijk vroeg aan het seizoen. Op 23 en 30 juli staan de Amsterdammers in de tweede voorronde van de Conference League tegenover het Servische FK Vojvodina of Ferencváros uit Hongarije. De return van die dubbele confrontatie is in de Johan Cruijff Arena. Ook het oefenduel tegen Burnley is in het eigen stadion.

De wedstrijden tegen Panathinaikos en Larnaca zijn bij twee Gelderse amateurverenigingen. De duels met Bochum en Olympiakos zijn in Amsterdam op sportcomplex De Toekomst, zonder publiek.