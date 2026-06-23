Portugal met Ronaldo en Félix tegen Oezbekistan

HOUSTON (ANP) - Portugal begint dinsdag met Cristiano Ronaldo en João Félix in de basis aan het WK-duel met Oezbekistan. Portugal speelde in de eerste groepswedstrijd gelijk met Congo en staat op 1 punt. Oezbekistan verloor van Colombia (1-3).

Het is voor het eerst sinds het verloren WK-kwalificatieduel met Ierland (0-2) in november 2025 dat Portugal start met de twee aanvallers van Al-Nassr. Bij de Saudische club speelt Félix als schaduwspits achter Ronaldo. Bij Portugal speelt Félix doorgaans op een van de flanken. De derde aanvaller die dinsdag start, Pedro Neto, kan ook op beide flanken uit de voeten.

In de verdediging keert Rúben Dias (Manchester City) terug van een blessure, ten koste van Tomás Araújo. Bernardo Silva maakt voorin plaats voor Félix. Verder is het elftal van bondscoach Roberto Martínez ongewijzigd.