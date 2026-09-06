AMSTERDAM (ANP) - Ajax kan zeker een maand niet beschikken over verdediger Aaron Bouwman. Dat heeft de Amsterdamse club zondag gemeld op de eigen site. Bouwman raakte zaterdagavond geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen PSV. Hij heeft onder anderen zijn borstbeen en long gekneusd en bracht de nacht van zaterdag op zondag door in het ziekenhuis. Naar verwachting mag hij zondagavond naar huis.

Bouwman kwam tijdens de verloren topper tegen PSV (1-3) hard in botsing met Ruben van Bommel, die geel kreeg voor de actie. Critici vonden dat Van Bommel rood had verdiend. Maar de VAR greep niet in tijdens het duel.