VELSEN (ANP) - Ronald Koeman heeft Telstar, dat langdurig met tien man speelde, 1 punt bezorgd in de thuiswedstrijd tegen SC Cambuur. De doelman benutte na een achterstand van 0-2 twee strafschoppen (2-2).

Cambuur leidde na een uur met 0-2 door de vierde competitietreffer van Rafik El Arguioui en een doelpunt van Nicolas Binder. Koeman benutte zijn eerste penalty in de 63e minuut na een overtreding van Billy van Duijl op Patrick Brouwer. Hij leek in blessuretijd weer een strafschop te mogen nemen. Maar arbiter Joey Kooij kwam op die beslissing terug nadat de videoscheidsrechter had gezien dat er al eerder een overtreding was gemaakt. Telstar kreeg in de 111e minuut alsnog een strafschop na een handsbal van Mathieu Maertens. Koeman koos voor dezelfde hoek en schoot opnieuw raak (2-2).

Telstar speelde vanaf de 22e minuut met een man minder. Scheidsrechter Kooij gaf Nökkvi Thórisson een rode kaart voor een ogenschijnlijk lichte overtreding op Van Duijl.

Telstar heeft 4 punten. Het gepromoveerde Cambuur pakte het eerste punt van dit seizoen.