Argentijnse coach Scaloni geëmotioneerd door glansoptreden Messi

KANSAS CITY (ANP) - Het emotioneerde de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni om naar Lionel Messi te kijken. "Messi is 38 jaar. Het is moeilijk uit te leggen. Het emotioneert. Het is ongelooflijk", zei Scaloni na de 3-0-overwinning van Argentinië op Algerije waarin Messi drie keer scoorde.

Messi speelde zijn 200e wedstrijd op zijn zesde WK. Scaloni speelde op het WK van 2006 nog samen met Messi in de nationale ploeg. Vier jaar geleden behaalden ze samen - Scaloni als bondscoach en Messi als sterspeler - in Qatar de wereldtitel.

Scaloni heeft een bijzondere band met Messi. "Hij is al meer dan twintig jaar heel goed", zei Scaloni. "Het is moeilijk te begrijpen hoe speciaal hij is. Dat moet je van dichtbij meemaken. Dat is bijna niet onder woorden te brengen."